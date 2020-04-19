بريطانيا لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة لكبح "كورونا"

فُرضت قبل نحو 4 أسابيع

ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم (الأحد)، أن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام، التي فُرضت قبل نحو أربعة أسابيع للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "جوف" لقناة "سكاي نيوز"، أن "الحقائق والإرشادات واضحة حاليًا بأنه لا ينبغي التفكير في رفع هذه القيود بعد“وفقًا لـ"رويترز".

وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف العزل العام

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19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 03:44 PM

فُرضت قبل نحو 4 أسابيع

بريطانيا لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة لكبح "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم (الأحد)، أن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام، التي فُرضت قبل نحو أربعة أسابيع للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "جوف" لقناة "سكاي نيوز"، أن "الحقائق والإرشادات واضحة حاليًا بأنه لا ينبغي التفكير في رفع هذه القيود بعد“وفقًا لـ"رويترز".

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وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف العزل العام

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