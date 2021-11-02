بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر

أهم الوجهات الترفيهية وأكبر مناطق فعاليات موسم الرياض وأبرز معالم السعودية الجديدة

‬وصف أطفال فعاليات منطقة "بوليفارد رياض سيتي" بالقول إنها "تغير بـ180 درجة التي دشنت أمس ضمن "موسم الرياض 2". حيث تعد المنطقة أهم الوجهات الترفيهية وأكبر مناطق فعاليات الموسم، ومن أبرز المَعالم السعودية الجديدة هذا العام.

وتفصيلاً، عبّر كل من الأطفال "عبدالعزيز" و"عبدالله" و"إبراهيم" في الصف السادس والخامس والرابع الابتدائي حضروا المنطقة مع أسرهم عن سعادتهم بالتطور والتغير الكبير الذي تشهده المنطقة، واصفين أنه كبير ومختلف عن الموسم السابق بـ180 درجة، ويجسد شعار الموسم "تخيل أكثر"، وأشاروا في حديث لـ"سبق" إلى استماعهم بلعبة "الزحليقة العملاقة"، وقدّم الأطفال شكرهم للملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المُستشار تركي آل الشيخ.

ورصدت "سبق" تفاعل الأطفال بالرقص واللعب مع الموسيقى بالقرب من النافورة الراقصة التي تجذب الزوار بألوانها ورقصاتها، حيث علق كابتن المنتخب السعودي ونجم نادي الشباب سابقا سعيد العويران على جمال وروعة منطقة "بوليفارد رياض سيتي" بـ"تخيل أكثر وأكثر".

وتحتضن منطقة "بوليفارد رياض سيتي"التي دشنت أمس، 9 مناطق غنية وثرية بالتجارب الترفيهية المتنوعة بين الأطعمة والمشروبات والألعاب والنافورة ومنطقة رياضية، ومنطقة تحاكي ساحة التايم سكوير في نيويورك بشاشاتها المهيبة الجذابة، إضافة إلى منطقة الجاردن التي تقدم 30 تجربةً متنوعةً للزوار، يجاورها منطقة "تروكاديرو".

وتُقدَّر المساحة الإجمالية للمنطقة بنحو 900 ألف م2 بعد زيادة مساحتها ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في الموسم السابق، وتقع المنطقة شمالي مدينة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، فيما تمثل النافورة الراقصة أحد أبرز معالم المنطقة، وهي الأيقونة الترفيهية الأكبر من نوعها في المنطقة، وتتميز بمواصفات غير مسبوقة، إلى جانب مطاعمها ومقاهيها الفاخرة.

وتشمل فعاليات "بوليفارد رياض سيتي"، "تجربة متاهة الكريستال" التي تُقام لأول مرة خارج المملكة المتحدة، وتدور فعالياتها حول تحدٍّ داخل المتاهة للاستمتاع بخوض تجارب تتضمن نشاطات ذهنية وحركية وفردية وجماعية، وفعالية "تجربة مسامير" وهي لعبة ديناميكية تجسد تجربةً مختلفةً على متن مركبة يتعرض فيها المشارك لجميع المؤثرات البصرية والحسية.

وتضم المنطقة فعالية "أبطال خفة اليد"، وهو عرض عالمي يجمع بين الألعاب السحرية الضخمة وخفة اليد، ويصل عددها إلى 21 عرضًا، وفعالية "قبة الثلج"، وهي عالم جليدي على شكل قبة ثلجية تقدم فعاليات شتوية مثل جدار التسلق، وحديقة الثلج، والهوكي، إضافة إلى لعبة الزحليقة العملاقة التي تعد اكبر زحليقة من نوعها بمسارات تزلج للكبار والصغار في وسط أجواء ثلجية.

وتحتوي فعاليات المنطقة على إطلاق فعالية "جولف الأول"، وهي جهة ترفيهية متكاملة لهواة الجولف تُقام لأول مرة في الرياض، إضافة إلى فعالية "فيرستيمنت"، وهو موقع مخصص لتحديات معركة الألوان، ورمي الأسهم وغيرها من فعاليات الحركة والإثارة.

كما تحتضن المنطقة فعاليات عالمية تُقام لأول مرة على مستوى العالم، إضافة إلى حضور واحدة من أكبر دور العرض في الشرق الأوسط، والتي تحتوي على شاشات سينمائية عالية الجودة تُعرض فيها أحدث الأفلام قبل نزولها في صالات السينما العالمية، وتصل مساحتها إلى 22.280م2، بشاشات سينما يصل عددها إلى 25 شاشة.

إلى هذا، تستقبل المنطقة زوارها يوميًّا من الساعة 05:00 مساءً وحتى الساعة 4:00 صباحًا طوال أيام الأسبوع، كما تحتوي على أكثر من 10 آلاف موقف لسيارات الزوار، منها مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مواقف لخدمة صف السيارات.