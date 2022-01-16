مبادرةٌ تربوية.. جولات تعريفية لطلاب الروضة والابتدائي على المدارس قبل العودة بالأفلاج

لتهيئتهم نفسيًّا واجتماعيًّا وتربويًّا للتكيف مع عودة الدراسة الحضورية

نفّذت عدد من مدارس الأفلاج، مبادرة تربوية تم خلالها التنسيق مع أولياء الأمور لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، اليوم الأحد، وأخذهم في جولة ميدانية داخل مرافق المدرسة.

وقامت مديرة مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بليلى "هدى أبو دجين" صباح اليوم، بجولة ميدانية بطلابها وطالباتها بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، على مرافق المدرسة وفصولها؛ بهدف تهيئتهم نفسيًّا واجتماعيًّا وتربويًّا، للتكيف مع عودة الدراسة الحضورية، بعد تهيئة البيئة التعليمية الآمنة والصحية من كل النواحي التنظيمية بالمدارس.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أنهت تجهيز 58 مدرسة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ لاستقبال الطلاب والطالبات؛ تمهيدًا للعودة الحضورية الأحد القادم، كما قامت بتهيئة مقاعد 96 حافلة وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية لنقل الطلاب والطالبات لمدارسهم؛ داعيةً في الوقت نفسه أولياء الأمور إلى سرعة المبادرة بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام "نور" عبر أيقونة طلبات النقل المدرسي.