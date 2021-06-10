"الصحة": تسجيل 1286 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 982 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، تسجيل 1286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 462528 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 982 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 444792 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7519 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10217 والحالات الحرجة 1553 حالة.