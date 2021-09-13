خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، تسجيل كوريا الجنوبية 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 274415 إصابة.

كما سجّلت البلاد حالة وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2360 وفاة.