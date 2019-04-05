"الحربي": "السحب الأبريلية" تُواعد مناطق السعودية ودولًا خليجية

بسبب اندفاع تيارات هوائية مدارية مشبعة بالبخار قادمة من بحر العرب

توقّع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي، هطول أمطار غزيرة واسعة النطاق على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، خلال شهر أبريل الجاري.

وقال "الحربي" لـ"سبق": نماذج عالمية تتوقع أمطارًا واسعة النطاق على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي توصف بالغزيرة؛ ومن المتوقع حالات خصب وأمطار فوق المعدل على نطاق واسع من المملكة ودول الخليج العربي (الكويت، والبحرين، والإمارات، وعمان)؛ وذلك بحسب ما أشارت إليه نماذج طقسية عالمية في آخر تحديثاتها.

وأضاف: من أبرز هذه النماذج، النموذج الأمريكي الأكثر شهرة "gfs" الذي يسجل دقة عالية؛ حيث أشار في آخر تحديثاته إلى حالات عدم استقرار جوي متتابعة خلال شهر أبريل، ناتجة عن اندفاع تيارات هوائية مدارية مشبعة ببخار الماء قادمة من بحر العرب والقرن الأفريقي نحو مرتفعات السراة الجنوبية الغربية والغربية، والمحافظات الشرقية لها، نواحي نجران وبيشة ووادي الدواسر، وجميع محافظات منطقة الرياض والشرقية والشمالية الشرقية وأجزاء من منطقة القصيم.

وأردف: هذه الاندفاعات المدارية عبر التيارات الجنوبية الرطبة، يقابلها حراك علوي بارد يعمل على تكثيف بخار الماء؛ مما يتسبب في نشوء سحب مزنية شاهقة الارتفاع غزيرة المطر، وكثافة البرد على المناطق المذكورة.

وتابع "الحربي": هذه السحب في هذه الفترة تتميز بشدة رياحها وتياراتها الهابطة، وهي سمة من سمات السحب الأبريلية.. و‏السبب في ذلك يعود لشدة الفوارق الحرارية الرأسية الناتجة عن ارتفاع حرارة السطح تبعًا للتحول الفصلي المناخي.

ودعا "الحربي" الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وعدم المجازفة بمطاردة السحب الرعدية التي تصحبها شدة في تساقط البرد وقوة الرياح؛ مشددًا على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني.