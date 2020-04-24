سلطنة عُمان تسجّل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في سلطنة عُمان 1790، وعدد الوفيات 9.
وأكّدت الوزارة، في بيان لها، أن (325) حالة تماثلت للشفاء.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
العدد الكلي للإصابات 1790 و9 وفيات و325 تماثلوا للشفاء
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في سلطنة عُمان 1790، وعدد الوفيات 9.
وأكّدت الوزارة، في بيان لها، أن (325) حالة تماثلت للشفاء.