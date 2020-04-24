سلطنة عُمان تسجّل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العدد الكلي للإصابات 1790 و9 وفيات و325 تماثلوا للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في سلطنة عُمان 1790، وعدد الوفيات 9.

وأكّدت الوزارة، في بيان لها، أن (325) حالة تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 02:12 PM

العدد الكلي للإصابات 1790 و9 وفيات و325 تماثلوا للشفاء

سلطنة عُمان تسجّل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في سلطنة عُمان 1790، وعدد الوفيات 9.

وأكّدت الوزارة، في بيان لها، أن (325) حالة تماثلت للشفاء.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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