جدة .. اشتباه واستيقاف ينتهيان بضبط إثيوبي بـ 100 ألف ريال مجهولة المصدر

إعداد محضر بالواقعة وتسليمه للشرطة لإكمال التحقيقات معه بحكم الاختصاص

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة جدة من القبض على مقيم بحوزته 100 ألف ريال غير معلومة المصدر.

تفصيلاً؛ بحسب معلومات "سبق" اشتبهت دوريات الأمن بمحافظة جدة في سائق مركبة من نوع يارس، وعند استيقافها وبعد طلب الإقامة اتضح أنه مقيم من الجنسية الإثيوبية، وبعد تفتيش المركبة عثر على مبلغ 100 ألف ريال، وعند سؤاله عن مصدر تلك الأموال، ارتبك ولم يفد عن مصدرها وتارة يجيب بإجابات متناقضة.

وأضاف المصدر أنه تم إعداد محضر بالواقعة وتم تسليمه للشرطة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.