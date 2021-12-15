برنامج خدمة ضيوف الرحمن يُثري التجربة الدينية والثقافية ويحقق رسالة الإسلام العالمية

مبادرة الحجر الأسود تتناغم مع تعضيد الرسالة وتطوير منظومة الخدمات أولوية استراتيجية

أضحى تطوير منظومة الخدمات في رئاسة الحرمين الشريفين أولوية استراتيجية لدى رئاسة الحرمين الشريفين وفق الرؤية ٢٠٣٠؛ وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن لإثراء التجربة الدينية والثقافية، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية.. وليس هناك شك أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي نجح بامتياز في تيسير استضافة قاصدي الحرمين، لإثراء التجربة الدينية والثقافية من خلال تهيئة المواقع السياحية والثقافية، فضلاً عن عكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين.



وترتبط رئاسة الحرمين الشريفين مع برنامج ضيف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 ويمثل الحرمان الشريفان حجر الزاوية في هذا البرنامج المبارك .. ومثل تدشين الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور الشيخ عبدالرحمن السديس لمبادرة الواقع الافتراضي للحجر الأسود أخيرًا كونه يأتي في إطار أهداف برنامج ضيوف الرحمن في محاوره الذي يتضمن؛ إثراء تجربة ضيوف الرحمن في رحلتهم للعمرة والحج لتعريف الضيوف بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين..



السديس: نحصد ثمار برنامج خدمة ضيوف الرحمن



وكان الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قد دشن، بحضور مدير عام معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الدكتور تركي العمرو، مبادرة الواقع الافتراضي للحجر الأسود إلى استخدام الواقع الافتراضي والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي في إطار برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث أكد الرئيس العام إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، في إطار برنامج خدمةً ضيوف الرحمن، الذي يهدف لإثراء التجربة الدينية والثقافية، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية فضلاً عن عكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين ..



العمرو: حريصون على تنفيذ خطط برنامج خدمة ضيوف الرحمن



من جهة أخرى قال الدكتور تركي بن سليمان العمرو عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة إن تقنية الواقع الافتراضي تعد من التقنيات الحديثة التي تستخدم في عديد من التطبيقات كالتعليم والتدريب والتوعية ومحاكاة الواقع وتجربة الخطط قبل التنفيذ وغير ذلك.



وتابع قائلاً: معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة قام بالتعاون مع الرئاسة العامة بتصميم نموذج للحجر الأسود باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى عمل مجسم للحجر الأسود فيما يعرف بـ"الواقع المختلط" لتعزيز خطط برنامج خدمة ضيوف الرحمن .. ويتميز هذا النموذج بأنه صمم بالأبعاد الواقعية نفسها للحجر الأسود، كما يتميز بالدقة العالية في التفاصيل.



ويمكن استخدام هذا النموذج في عديد من التطبيقات، مثل توعية الحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم، وذلك من خلال عرض النموذج في المعارض الدائمة والمتنقلة.



كما يمكن استخدامه في تجربة خطط التعامل مع الحشود قبل تنفيذها على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى إمكانية استخدام النموذج في التعليم والتدريب. وختم الدكتور العمرو تصريحه قائلاً "إن هذا المشروع جاء ضمن خطة متكاملة يعمل المعهد على تنفيذها لمعالم الحرمين الشريفين والمدينتين المقدستين باستخدام تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز.



وتتسارع خطى رئاسة الحرمين الشريفين لخدمة القاصدين والمعتمرين في المسجد الحرام بهدف رفع مستوى الخدمة والجودة والإتقان والتميز التشغيلي، ويشدد الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس على أهمية برنامج خدمة ضيوف الرحمن لخدمة المعتمرين وإضفاء تجربة إيمانيةً تحولية لضيوف الرحمن والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقاصدين.



ويسعى برنامج خدمة ضيوف الرحمن إلى تقديم تجربة تحولية روحانية لضيوف الرحمن من خلال تسهيل الإجراءات وتيسيرها لاستضافة المزيد من المعتمرين، وتهيئة مواقع التاريخ الإسلامي بشكل يضمن إثراء التجربة الدينية ويعد من برامج "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية جديدة تلبي طموحات ضيوف الرحمن.