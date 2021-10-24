السعودية لـ"هواة اللاسلكي" تستقبل إشارات القمرين التابعين لجامعة فلبينية

بالتعاون مع معهد كيوشو للتكنولوجيا باليابان

تمكنت لجنة الأقمار الصناعية بالجمعية السعودية لهواة اللاسلكي تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة الأمير بدر بن فهد الفيصل، من استقبال إشارات القمرين الصناعيين التابعين لجامعة ديليمان بالفلبين بالتعاون مع معهد كيوشو للتكنولوجيا باليابان.

وقام رئيس لجنة الأقمار الصناعية سليمان الجديعي وأعضاء اللجنة باستقبال مرشد القمرين وكتابة تقرير الاستقبال لإرساله إلى جامعة ديليمان، وهذه إحدى مساهمات الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي في خدمة الجامعات محليًّا ودوليًّا.