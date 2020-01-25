أمير الرياض يشيد برعاية خادم الحرمين وولي عهده لختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أكد أن هذا الدعم اهتمام من القيادة الرشيدة بالموروث الشعبي وأصالته الوطنية وتنمية عطاءاته

أشاد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يوم غد لحفل ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.

ونوه أمير الرياض بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -بالموروث الشعبي وأصالته الوطنية، وتنمية عطاءاته، ونشر ثقافاته التاريخية التي نفخر ونعتز بها.

وأشار أمير الرياض إلى أن المهرجان يحمل اسمًا غاليًا على الجميع.. مبينًا سموه أصداء المنافسات، وتحقيق المهرجان أرقامًا مميزة، تؤكد نجاحه، وزيادة المهتمين والمشاركين به، وبمجالاته كافة.

ورفع أمير الرياض في الختام الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم اللها - على ما تحظى به الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمنطقة خاصة، والسعودية عامة، من متابعة واهتمام مباشر.. سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الحكيمة، ويحفظ بلادنا وأمنها واستقرارها.