"فيصل بن خالد": البيعة ذكرى غالية تمزج بين الفرح والفخر

المملكة تسجل قفزات ومنجزات في مختلف المجالات

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

وقال الأمير فيصل: منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، والمملكة تسجل قفزات ومنجزات في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية.

وأضاف: هذه الذكرى عظيمة وغالية علينا جميعاً؛ يشاهد فيها الجميع مشاعر الفرح والفخر بما تحقق ويتحقق من إنجازات متتالية وتطوّر كبير في وطننا الغالي.

وأردف: وطننا شهد في هذا العهد الزاهر تحولاً لافتاً نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل المعتمد على الإنتاج والتنوع الكبير، وهذا ما تثبته الأرقام التي تسجلها الميزانيات، ما يبين نجاح الخطط التي اعتمدتها القيادة.

وتابع: بلادنا تشهد نهضة تنموية شاملة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما تشهده بلادنا حالياً من نهضة تنموية وحراك سريع وقوي يدل على حرص القيادة على كل ما من شأنه العمل على الانتقال بوطننا الغالي إلى مصافّ الدول المتقدمة في جميع المجالات.