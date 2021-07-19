"أحوال مكة" تقدِّم خدماتها بمكتب متكامل وعربة متنقلة بالمشاعر المقدسة

تشمل جميع خدمات "السجل المدني" وتسجيل الواقعات المدنية

تشارك الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج هذا العام بمكتب متكامل في المبنى رقم 33 الواقع في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة بعربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي التفاصيل، يقدّم المكتب والعربة المتنقلة الموجودة حاليًا مقابل بوابة مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وبدل تالف أو مفقود، وتسجيل الواقعات المدنية بهدف التسهيل على المستفيدين للحصول على الخدمة بأسرع وأسهل الطرق.

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19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 01:47 AM

تشمل جميع خدمات "السجل المدني" وتسجيل الواقعات المدنية

"أحوال مكة" تقدِّم خدماتها بمكتب متكامل وعربة متنقلة بالمشاعر المقدسة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

منى

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تشارك الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج هذا العام بمكتب متكامل في المبنى رقم 33 الواقع في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة بعربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي التفاصيل، يقدّم المكتب والعربة المتنقلة الموجودة حاليًا مقابل بوابة مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وبدل تالف أو مفقود، وتسجيل الواقعات المدنية بهدف التسهيل على المستفيدين للحصول على الخدمة بأسرع وأسهل الطرق.

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