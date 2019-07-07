الوسط العقاري يترقب اليوم سجال المزايدات على أملاك رجل أعمال شهير بمكة

بلغت 11 عقارًا لتسديد مديونياته التي تزيد على 350 مليون ريال

يترقب الوسط العقاري بمكة المكرمة سجال المزايدات الذي سيشهده المزاد المنفذ من قِبل محكمة التنفيذ بالعاصمة المقدسة على عددٍ من العقارات المملوكة لأحد رجال الأعمال بالمنطقة الغربية.

تفصيلاً؛ حددت محكمة التنفيذ بمكة المكرمة عصر اليوم موعدًا لإقامة مزاد علني على ممتلكات أحد رجال الأعمال بالمنطقة الغربية، والمقدم ضده عدة قضايا مالية بلغت نحو 350 مليون ريال.

ويعد هذا المزاد الأول وقد سبقه في منتصف شهر رمضان من عام 1439هـ انعقاد مزاد علني بتوجيهات محكمة التنفيذ، إلا أن هذا المزاد تم إلغاؤه بعد أن تقدم رجل الأعمال بالطعن في المزاد وتمت الموافقة على هذا الطعن، وأعطي مهلة لسداد مديونياته؛ إلا أنه لم يستطع الإيفاء بالسداد، الأمر الذي دفع قاضي التنفيذ إلى تحديد موعد جديد لإقامة المزاد، وإبقاؤه في السجن حتى يتم سداد جميع المطالبات المالية.

وأوضحت المصادر لـ"سبق"، أن عدد العقارات التي ستعرض في المزاد العلني تبلغ 11 عقارًا عبارة عن مخطط سكني جاهز بالخدمات، وأراضٍ تجارية، ومخطط صناعي، بالإضافة إلى أراضٍ خام متفرقة في عدة مواقع بمكة المكرمة، موضحة أن كل تلك العقارات تم إحالتها إلى لجنة التقييم بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وتم تثمينها على واقع السوق العقاري الحالي.

وعلمت "سبق" بأن المدعين الذين يدعون على رجل الأعمال ثلاثة أشخاص وشركة عقارية، وأحدهم "مدعي" بمبلغ 150 مليونًا.

يُذكر أن المزاد سيُقام اليوم الأحد بعد صلاة العصر وتم تحديد مكان انعقاده في قاعة ليلتي في فندق فور بينتس بحي النسيم بمكة المكرمة مقرًا لانعقاد المزاد.