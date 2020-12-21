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الخارجية أكدت مساندة السعودية للعراق ووقوفها إلى جانبه فيما يتخذه من إجراءات

المملكة تدين وتستنكر العمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت الوزارة مساندة المملكة لجمهورية العراق الشقيقة ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها.