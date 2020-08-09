كورونا في 4 دول.. المكسيك الوفيات تتجاوز 52 ألفًا وكوريا الجنوبية تسجل 36 إصابة جديدة

ليبيا: شفاء 31 و5 وفيات.. ألمانيا: ارتفاع عدد الضحايا إلى 215891

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس السبت، تسجيل 6495 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و695 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 475902 إصابة و52006 وفيات.

وقال مسؤولون: إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

كوريا الجنوبية

تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد الـ30، في كوريا الجنوبية في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما رفع حصيلة الإصابات إلى 14.598 حالة.

ومن ناحية أخرى، تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال يوم أمس؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 305 حالات.

ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 153 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، كما سجل 31 حالة شفاء، و5 وفيات خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المركز، أنه تَسَلّم السبت 1003 عينات، موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس بـ275 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة بـ437 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن بـ87 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية بـ97 عينة، ومختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ أمساعد بـ36 عينة، ومختبر فرع المركز سبها بـ71 عينة.

ولفت المركز إلى أن نتائج تحاليل العينات أظهرت سلبية 850 عينة؛ فيما تأكد إصابة 153 عينة؛ منها 31 حالة جديدة، و122 حالة لمخالطين.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 555 مقابل 1122 في اليوم السابق؛ ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 215891 حالة.

وارتفع عدد الضحايا بواقع حالة وفاة واحدة مسجلًا 9196.