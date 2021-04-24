إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً

فُقد الاتصال بها الأربعاء واحتياطيات الأكسجين انقضت فجر اليوم

أعلن الجيش الإندونيسي العثور على الغوّاصة التابعة له التي فُقد الاتصال بها قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، على عُمق 850 متراً.

وأكّد الجيش أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل غوّاصة KRI Nanggala-402، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها قد انقضت فجر اليوم السبت.