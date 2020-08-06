الولايات المتحدة تسجل 53,685 إصابة جديدة و1,320 وفاة بـ "كورونا"

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 53,685 إصابة مؤكدة و1,320 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليزك، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,802,491 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 157,631 وفاة.فيروس كورونا الجديد
بلع إجمالي الإصابات 4,802,491 إصابة .. والوفيات 157,631 وفاة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 53,685 إصابة مؤكدة و1,320 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليزك، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,802,491 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 157,631 وفاة.