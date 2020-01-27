"هدف" يدعم 5 شهادات مهنية احترافية معتمدة في قطاع تقنية المعلومات

بهدف رفع كفاءة القوى العاملة في القطاعين العام والخاص وزيادة التنافسية

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، خمس شهادات مهنية احترافية في قطاع تقنية المعلومات، وهي: شهادة فني حاسب آلي التي توفر المهارات القياسية لصيانة الحاسب الآلي، وشهادة تطبيقات أوراكل ORACLE APEX لمعرفة إدارة وحدة متكاملة من تطبيقات اوراكل (Oracle)، وشهادة كومبتيا للحوسبة السحابية، وتركز هذه الشهادة على أساسيات ومبادئ حلول عملية الحوسبة السحابية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومدرب تقني معتمد من كومبتيا; وهي شهادة للمدربين الذين يرغبون في التحقق من أنهم بلغوا مستوى من التميز في مجال التدريب التقني، وخبير شبكات "سيسكو" المعتمد وتعد أعلى مستوى من شهادات الشبكات التقنية التي تقدمها "سيسكو" يقدم حامل هذه الشهادة حلولاً مختلفة للشبكات.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قِبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحدّدة على موقع "طاقات"، حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، إضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل والرفع من جودة القوى العاملة للوصول إلى المعايير الدولية، وتوفير فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.