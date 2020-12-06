مهرجان الإبل.. الإماراتي "المنهالي" يفوز بشلفا ولي العهد فئة لون المجاهيم

"المري" ثانيًا و"الصخابرة" ثالثًا

فاز الإماراتي محمد عوض ناجي المنهالي، بالمركز الأول في فئة «شلفا ولي العهد» للون «المجاهيم» في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بنسخته الخامسة الجارية في الصياهد شمال شرق الرياض 160 كيلو، وذلك وفق ما أعلنته لجنة التحكيم في المهرجان.

وجاء عامر سعد محمد المري ثانيًا، وسعود بن فهد بادي الصخابرة ثالثًا، وسعيد محسن حمد الفلاحي رابعًا، وفي المركز الخامس مبخوت عبدالله ناجي المنهالي، ومحمد مبخوت ناجي المنهالي سادسًا، وسالم راشد المري سابعًا، وحلّ علي إبراهيم محمد التميمي في المركز الثامن، وجاء عيسى سعيد حمد المرشودي تاسعًا، وعبدالهادي زريب راجس الدوسري.

يذكر أن شوط شلفا ولي العهد للون المجاهيم شهدت تسجيل ٢٣، شارك منهم ١١ تأهلوا جميعهم؛ حيث لم يتم استبعاد أي مشاركة لأي سبب.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 08:04 PM

"المري" ثانيًا و"الصخابرة" ثالثًا

مهرجان الإبل.. الإماراتي "المنهالي" يفوز بشلفا ولي العهد فئة لون المجاهيم

نافل السبيعي

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فاز الإماراتي محمد عوض ناجي المنهالي، بالمركز الأول في فئة «شلفا ولي العهد» للون «المجاهيم» في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بنسخته الخامسة الجارية في الصياهد شمال شرق الرياض 160 كيلو، وذلك وفق ما أعلنته لجنة التحكيم في المهرجان.

وجاء عامر سعد محمد المري ثانيًا، وسعود بن فهد بادي الصخابرة ثالثًا، وسعيد محسن حمد الفلاحي رابعًا، وفي المركز الخامس مبخوت عبدالله ناجي المنهالي، ومحمد مبخوت ناجي المنهالي سادسًا، وسالم راشد المري سابعًا، وحلّ علي إبراهيم محمد التميمي في المركز الثامن، وجاء عيسى سعيد حمد المرشودي تاسعًا، وعبدالهادي زريب راجس الدوسري.

يذكر أن شوط شلفا ولي العهد للون المجاهيم شهدت تسجيل ٢٣، شارك منهم ١١ تأهلوا جميعهم؛ حيث لم يتم استبعاد أي مشاركة لأي سبب.

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