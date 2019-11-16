ذهبية وفضية لأخضر قوى الإعاقة في مشاركته العالمية بدبي

4 بطاقات مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو

أنهى المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته في بطولة العالم لألعاب القوى التي اختُتِمت أمس في دبي بتحقيق ميداليتين "ذهبية وفضية"، إضافة إلى حصوله على 4 بطاقات مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية التي ستقام في طوكيو العام المقبل.

وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق "نور الصناع" بحصوله على المركز الأول في سباق 400 متر "تصنيف 44 T" بزمن 22: 53 ثانية، فيما حقق "عبدالرحمن القرشي" الميدالية الفضية في سباق 100 "كراسي متحركة "تصنيف 53 T"، وخطف بطاقة التأهل الأولى لأولمبياد طوكيو بعد أن حقق المركز الثاني في السباق بزمن 93: 14 ثانية كأول لاعب سعودي يحقق ميدالية فضية في تاريخ بطولات العالم لذوي الإعاقة في منافسات الكراسي المتحركة.

وحصد "فهد الجنيدل" البطاقة الثانية المؤهلة لأولمبياد طوكيو بتحقيقه الرقم التأهيلي "76: 14 ثانية" لسباق الكراسي المتحركة ولنفس التصنيف.

ونال العدّاء "علي النخلي" البطاقة السعودية الثالثة للأولمبياد بحصوله على الرقم التأهيلي 53: 11 ثانية "رقم شخصي جديد" بعد أن حل خامساً في نهائي سباق 100 متر "تصنيف 37 T".

وسجلت اللاعبة "سارة الجمعة" نفسها كأول لاعبة سعودية في تاريخ رياضة البارالمبية السعودية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بحصولها على الرقم التأهيلي لمسابقة دفع الجلة بمسافة 84: 6 متر، بعد أن حلت خامسة في نهائي المسابقة.