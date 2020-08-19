النفط يتراجع.. ومزيج برنت عند 45.06 دولار للبرميل

مع تفوق مخاوف الطلب على انخفاض المخزونات الأمريكية

هبطت أسعار النفط، الأربعاء، بفعل مخاوف من أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ربما لا يتعافى سريعاً مثلما كان متوقعاً، في ظل تعثر المحادثات بشأن حزمة تحفيز للاقتصاد، مما طغى على انخفاض فاق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية.

وفي ظل إبقاء المستثمرين أنظارهم على اجتماع لجنة وزارية مؤلفة من منتجين كبار في وقت لاحق، الأربعاء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 45.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:01 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت تسعة سنتات الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 42.55 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت دون تغيير في الجلسة السابقة.

وقال المدير العام للبحوث لدى نيسان للأوراق المالية هيرويوكي كيكوكاوا "مخاوف الطلب تضغط على أسعار النفط، فيما يظل التحفيز الاقتصادي الأمريكي غير منظور في الأفق وتأجلت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

ووفق رويترز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه أجّل محادثات تجارية مع الصين.

وأضاف كيكوكاوا "لكن الخسائر حدت منها أنباء إيجابية مثل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية" متوقعاً أن تظل الأسعار في نطاق محدود في ظل إشارات متباينة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي بعد إغلاق الأسواق، الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.3 مليون برميل إلى نحو 512 مليون برميل، ما يزيد على توقعات المحللين بتراجع 2.7 مليون برميل.. وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين ارتفعت.

ويترقب المستثمرون أنباء من اجتماع الأربعاء للجنة وزارية تابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة يعرف باسم (أوبك +)، التي من المقرر أن تراجع الامتثال لاتفاق أبرم في وقت سابق بشأن تخفيض إنتاج النفط.