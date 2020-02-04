وزير الخارجية يؤكد دعم السعودية جهود الصين في القضاء على "كورونا"

في اتصال هاتفب بنظيره "وانغ يي" أشاد بإجراءات حكومة "بكين" الصارمة

تلقى عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس الإثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية.

وخلال الاتصال قدم الوزير الصيني لنظيره السعودي شكره وتقديره على الدعم السعودي القوي لبلاده في الأوقات الصعبة التي تمر بها في مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد، موضحاً تشكيل لجنة عليا موحدة لمتابعة جهود مكافحة الوباء.

ونوّه بالزيارة الأخيرة لمدير عام منظمة الصحة العالمية إلى بكين؛ حيث أشاد بالجهود الصينية الصارمة وأبدى ثقته الكاملة بتمكن الصين من القضاء على الوباء، وأكد أن المنظمة توصي أعضاءها بشكل واضح بعدم اتخاذ أي إجراءات غير ضرورية لتقييد الحركة السياحية والتجارية مع الصين.

وشدد الوزير الصيني على أن بلاده قادرة على حماية صحة أبناء شعبها وسلامتهم وستستمر في اتخاذ إجراءات فعالة تضمن شروط العمل والحياة اليومية للمواطنين السعوديين ورعايا الدول الموجودين في الصين بما يسهم في المحافظة على الصحة العامة على المستوى العالمي.

وتابع: "الصين والمملكة العربية السعودية ظلتا تتبادلان الدعم والمساعدة"، مثنياً على ما شهدته الشراكة الإستراتيجية بين البلدين من تطور مستمر وتعاون مثمر في المجالات كافة، معرباً عن ثقته بأن المملكة ستقف إلى جانب بلاده في مكافحة تفشي الفيروس.

من جهته، أكّد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، دعم حكومة وشعب المملكة للجهود الصينية للقضاء على الوباء، مشيداً بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الصينية.

وثمّن للصين موقفها المسؤول في مكافحة تفشي الفيروس، معرباً عن ثقته الكاملة بأن الصين ستقضي على الوباء في نهاية المطاف.