أمانة جدة تتفاعل مع بلاغ مواطنة عن تكدس نفايات بجوار منزلها

أرسلت فريقاً من قسم النظافة وأزالت التشوهات البصرية الموجودة

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع بلاغ مواطنة عن تكدس أكوام من النفايات بجوار منزلها بحي الصواعد جنوب شرق المحافظة.


وقامت الأمانة بإرسال فريق من قسم النظافة وأزالت تشوهات بصرية تمثلت في أكوام من النفايات مجاورة لمنزل المواطنة في حين شددت الرقابة على منع رمي المخلفات خارج الصناديق المعدة لذلك.


وأعربت المواطنة عن شكرها لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ولمدير وحدة شؤون المواطنين بمكتب الأمين عبدالرحمن راشد الزهراني ولزميله الموظف محمد علي المشهور الذين تفاعلوا مع شكواها، حيث كانت تواجه مشكلة تكدس النفايات بجوار منزلها.

أمانة جدة

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18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 02:28 PM

أرسلت فريقاً من قسم النظافة وأزالت التشوهات البصرية الموجودة

أمانة جدة تتفاعل مع بلاغ مواطنة عن تكدس نفايات بجوار منزلها

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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تفاعلت أمانة محافظة جدة مع بلاغ مواطنة عن تكدس أكوام من النفايات بجوار منزلها بحي الصواعد جنوب شرق المحافظة.


وقامت الأمانة بإرسال فريق من قسم النظافة وأزالت تشوهات بصرية تمثلت في أكوام من النفايات مجاورة لمنزل المواطنة في حين شددت الرقابة على منع رمي المخلفات خارج الصناديق المعدة لذلك.


وأعربت المواطنة عن شكرها لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ولمدير وحدة شؤون المواطنين بمكتب الأمين عبدالرحمن راشد الزهراني ولزميله الموظف محمد علي المشهور الذين تفاعلوا مع شكواها، حيث كانت تواجه مشكلة تكدس النفايات بجوار منزلها.

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