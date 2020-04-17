بوركينافاسو: فرض ارتداء الكمامات الواقية ابتداءً من 27 أبريل

الرئيس وأعضاء الحكومة يعلنون التنازل عن رواتبهم

أعلن وزير الاتصالات البوركيني روميس داندجينو؛ قرار فرض ارتداء الكمامات الواقية في البلاد بشكل إجباري ابتداءً من 27 أبريل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هذا القرار جاء من وزارة الصحة البوركينية، في إطار جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد مع ارتفاع عدد الاصابات في البلاد، إلى 542 حالة إصابة مؤكّدة.

كما أشار وزير الاتصالات البوركيني، إلى قرار الرئيس البوركيني، وأعضاء حكومته التنازل عن رواتبهم من شهر إلى ستة أشهر للدولة، في خطوة تهدف إلى مجابهة فيروس كورونا في البلاد.

وزير الاتصالات البوركيني روميس داندجينو فرض ارتداء الكمامات فيروس كورونا الجديد

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17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 01:03 PM

الرئيس وأعضاء الحكومة يعلنون التنازل عن رواتبهم

بوركينافاسو: فرض ارتداء الكمامات الواقية ابتداءً من 27 أبريل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن وزير الاتصالات البوركيني روميس داندجينو؛ قرار فرض ارتداء الكمامات الواقية في البلاد بشكل إجباري ابتداءً من 27 أبريل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هذا القرار جاء من وزارة الصحة البوركينية، في إطار جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد مع ارتفاع عدد الاصابات في البلاد، إلى 542 حالة إصابة مؤكّدة.

كما أشار وزير الاتصالات البوركيني، إلى قرار الرئيس البوركيني، وأعضاء حكومته التنازل عن رواتبهم من شهر إلى ستة أشهر للدولة، في خطوة تهدف إلى مجابهة فيروس كورونا في البلاد.

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وزير الاتصالات البوركيني روميس داندجينو فرض ارتداء الكمامات فيروس كورونا الجديد

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