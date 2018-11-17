"الخارجية الأمريكية": التقارير التي تشير إلى توصُّلنا لاستنتاج نهائي في قضية "خاشقجي" غير دقيقة

قالت: هناك أسئلة كثيرة بدون إجابات.. وسنحافظ على علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية

قالت الخارجية الأمريكية إن التقارير الصادرة مؤخرًا التي تشير إلى أن الحكومة الأمريكية وصلت إلى استنتاج نهائي حول المسؤول عن مقتل "خاشقجي" هي تقارير غير دقيقة.

أضافت: لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لا يوجد لها إجابات فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي.

وتابعت: "ستستمر وزارة الخارجية الأمريكية في السعي للوصول لكل الحقائق المتصلة بالموضوع، وسنحافظ على العلاقة الاستراتيجية المهمة بين الولايات المتحدة والسعودية".