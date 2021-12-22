"روبوتات الحرمين" تنال إعجاب رواد معرض عمارة الحرمين بالقصيم

تعمل على توزيع مياه زمزم ذات الاستخدام الواحد.. وتعقيم الأجواء

نالت روبوتات الحرمين الشريفين إعجاب مرتادي معرض عمارة الحرمين الشريفين بالقصيم، التي تعمل بشكلٍ تلقائي على توزيع مياه زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتعقيم الجو، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة.

وجاءت المشاركة لتعكس مدى جهود الرئاسة في الحرمين الشريفين لمواكبة ‏رؤية 2030، من خلال الروبوتات الذكية لتعقيم أرجاء المعرض، وتوزيع مياه زمزم على الزوار.

ويشهد الحرمان الشريفان تطورًا ملموسًا بتسخير أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة والمشاركة بها في المعارض.