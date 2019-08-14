وفاة "العقيلي" إثر حادث بطريق "المذنب- ساجر"

توفي خالد بن إبراهيم بن محمد السليمان العقيلي "أبومازن"، إثر حادث مروري بعد منتصف الليلة الماضية على طريق "المذنب- ساجر"، في محافظة المذنب بمنطقة القصيم.

ويصلى على الفقيد بعد صلاة مغرب اليوم الأربعاء في جامع ابن رخيّص بمحافظة المذنب، ويوارى الثرى في مقبرة المذنب.

ويتقبل أبناء الفقيد وإخوته وأعمامه وذووه العزاء في منزلهم بالمذنب، وعلى جوال شقيقه محمد بن إبراهـيم العقيلي "0553441610".

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14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440 05:19 PM

وفاة "العقيلي" إثر حادث بطريق "المذنب- ساجر"

صحيفة سبق الإلكترونية

القصيم

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توفي خالد بن إبراهيم بن محمد السليمان العقيلي "أبومازن"، إثر حادث مروري بعد منتصف الليلة الماضية على طريق "المذنب- ساجر"، في محافظة المذنب بمنطقة القصيم.

ويصلى على الفقيد بعد صلاة مغرب اليوم الأربعاء في جامع ابن رخيّص بمحافظة المذنب، ويوارى الثرى في مقبرة المذنب.

ويتقبل أبناء الفقيد وإخوته وأعمامه وذووه العزاء في منزلهم بالمذنب، وعلى جوال شقيقه محمد بن إبراهـيم العقيلي "0553441610".

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