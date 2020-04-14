الخرطوم: تعرض موكب رئيس مجلس السيادة البرهان لحادث سير بشارع النيل

إصابة عدد من مرافقيه

تعرّض موكب رئيس مجلس السيادة البرهان لحادث سير وإصابة عدد من مرافقيه.
وقالت وسائل إعلام سودانية، إن موكب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعرض لحادث سير بشارع النيل.
وأدى الحادث إلى إصابة عدد من فريق المرافقة دون سقوط ضحايا، ولم يصدر أي بيان رسمي سوداني عن الحادث حتى الآن.

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14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 06:48 PM

إصابة عدد من مرافقيه

الخرطوم: تعرض موكب رئيس مجلس السيادة البرهان لحادث سير بشارع النيل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تعرّض موكب رئيس مجلس السيادة البرهان لحادث سير وإصابة عدد من مرافقيه.
وقالت وسائل إعلام سودانية، إن موكب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعرض لحادث سير بشارع النيل.
وأدى الحادث إلى إصابة عدد من فريق المرافقة دون سقوط ضحايا، ولم يصدر أي بيان رسمي سوداني عن الحادث حتى الآن.

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