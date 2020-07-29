"كورونا" يصيب 20 تونسيًّا خلال يوم

إجمالي الحالات بلغ 1.488

سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 3 حالات محلية و17 وافدة.

وبيّنت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1.488 إصابة مؤكدة.

وأضافت بأن عدد الوفيات استقر عند 50 وفاة.

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29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 09:07 PM

إجمالي الحالات بلغ 1.488

"كورونا" يصيب 20 تونسيًّا خلال يوم

صحيفة سبق الإلكترونية

تونس

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سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 3 حالات محلية و17 وافدة.

وبيّنت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1.488 إصابة مؤكدة.

وأضافت بأن عدد الوفيات استقر عند 50 وفاة.

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