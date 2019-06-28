"لغة جسد ولي العهد" تحللها ""abc الأمريكية: "إيجابية جداً" لهذه الأسباب

بينما تدور الكاميرات في "G20" ويقف القادة يتحدثون وتغيب كثير من التفاصيل

غالباً ما يكون لهذه التجمعات رفيعة المستوى إحساس شبيه بالنادي لهم؛ حيث يقف القادة ذوو الأناقة حولهم ويتحدثون قبل وبعد الصور الفوتوغرافية والبيانات العامة، وفي غياب الكثير من التفاصيل حول ما يحدث خلف الأبواب المغلقة، يضطر المراقبون إلى قضاء الكثير من الوقت في تحليل لغة الجسد.

وعندما كانت الكاميرات تدور، كانت تلك اللغة إيجابية بشكل كبير بالنسبة لولي العهد السعودي.. هكذا تحدثت شبكة abc الأمريكية في تقرير خاص عن الحضور والاستقبال الذي تلقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء حضوره قمة دول مجموعة العشرين بأوساكا باليابان.

ووصفت الشبكة الأمريكية الاستقبال الذي تلقاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة بالفخم، وأوضحت في تحليلها الخاص للغة جسد ولي العهد، والذي شارك فيه إعلامي كوري بوكالة شهيرة، قائلة: " كان يبتسم وهو يقف في المقدمة والوسط، محاطاً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لالتقاط صورة جماعية اليوم الجمعة، تبادل ابتسامة عابرة وهو جالس بجوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضافت: "وقد شارك في العرض مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ومجموعة من الأطفال الذين يلوحون بالأعلام خلال حفل توقيع سابق بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى الوقوف بجانب ترامب في الجزء الأوسط من الصف الأمامي لصورة المجموعة الأولى، كان الأمير جالساً بجوار مضيف القمة وقد بدا مرتاحاً تماماً بابتسامة عريضة".