دون جراحة وخلال ساعة واحدة.. اكتشاف علاج واعد لسرطان البروستات

طريقة بسيطة يمكن تدريب الجراحين عليها بسرعة ودون أعراض جانبية

اكتشف جراحون في مستشفى الكلية الجامعي بلندن، أسلوباً جديداً لعلاج سرطان البروستات لا يستغرق سوى ساعة واحدة ولا يحتاج إلى التدخل الجراحي.

تقوم الطريقة التي يعتقد الباحثون أنها ستغيّر من أساليب علاج سرطان البروستات، على استخدام التيار الكهربائي في تدمير الأورام التي يصعب الوصول إليها.

وكانت طرق العلاج القديمة لهذا النوع من السرطان تشمل العلاج الإشعاعي أو إزالة البروستات، الأمر الذي كان يسبب أعراضاً جانبية كثيرة مثل مشكلات التبول وسلس البول وفقدان القدرة الجنسية، وفق سكاي نيوز عربية.

وأطلق الجراحون على العلاج الجديد اسم NanoKnife، ويقوم على إرسال نبضات كهربائية سريعة للورم، ما يجعلها تقطع الخلايا السرطانية دون الحاجة إلى إجراء أي شق في الجلد.

موقع صحيفة "ذا نيوزلاند هيرالد"، أكد أن جراحين أجروا حتى الآن ست عمليات بهذه الطريقة لمصابين بسرطان البروستات.

ونقلت الصحيفة عن استشاري المسالك البولية بجامعة كاليفورنيا، البروفيسور مارك إمبرتون، قوله: "إنها طريقة جديدة لتدمير الخلايا السرطانية، وتتميز بكونها بسيطة للغاية بحيث يمكن تدريب الجراحين عليها بسرعة".

وأضاف إمبرتون: "العلاج مذهل ويمكننا من الوصول إلى الأورام في مناطق قد لا يصل لها مبضع الجراح".

وأوضح أنه "نظراً لأن العلاج يمكن إجراؤه في أقل من ساعة، فباستطاعة الجراحين إجراء ما لا يقل عن ضعف عدد العمليات في الوقت الذي يستغرقه عادة إجراء عملية تقليدية، ودون إقامة في المستشفى".