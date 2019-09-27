إطلاق فعالية الاحتفاء باليوم الوطني 89 عبر الأثير لهواة اللاسلكي في العالم

الشهراني: المشاركة بهذه المناسبة شرفٌ عظيم وأقل ما يُقدم لهذا الوطن الغالي

أطلقت الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي فعالية اليوم الوطني السعودي 89 بالمشاركة من خلال الاتصالات اللاسلكية الأرضية وكذلك عبر الأقمار الصناعية المخصصة بترددات هواة الاتصال اللاسلكي في العالم، حيث يقوم الهواة تحت إشراف الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي بالاتصال بنظرائهم حول العالم بلغة الكيو كود والتي يتم من خلالها يتم نشر الثقافة السعودية المحبة للسلام وإعلام المجتمع الدولي عن تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وإيضاح ما وصلت إليه مملكتنا الغالية بمجتمعها من تقدم تقني وثقافي في شتى المجالات في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رعاه الله.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي الأمير بدر بن فهد الفيصل آل سعود أنه ومنذ أن تأسست الجمعية في 11 /10 / 1439هـ وهي مسؤولة عن نشر وتشجيع هواية اللاسلكي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعليه فقد أطلقنا الفعالية باليوم الوطني كما وقد شاركنا الفرحة أشقاءنا في الخليج جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي والجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي وأيضًا هواة اللاسلكي في البحرين من خلال إطلاق إشارات نداء خاصة بفعالية اليوم الوطني السعودي.

كما أشار المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف العبيد إلى أن الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت بإطلاق ثلاث إشارات نداء خاصة بالفعالية وهي (HZ89ND-8Z89ND-7Z89ND ) وتكوين فريق من الهواة للمشاركة بهذه الفعالية، كما قامت الجمعية بإنشاء ثلاث محطات لاسلكية للاتصال بالمحطات الأرضية والأقمار الصناعية لخدمة المجتمع والهواة وأيضًا الباحثين علميًا في مجال الاتصالات اللاسلكية، الأولى بمقر الجمعية بالرياض والثانية في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود بالرياض والثالثة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالعيينة وما زلنا نسعى في إنشاء محطات في جميع الجامعات السعودية ما يعزز التعليم في الاتصالات الأرضية والفضائية وتخدم الأبحاث العلمية.

كذلك أشار الهاوي عبدالرحمن غلاب الشهراني إلى أن المشاركة بهذه المناسبة شرفٌ عظيم وأقل ما يُقدم لهذا الوطن الغالي، حيث تم استخدام نداءات خاصة بهذه المناسبة للاتصال بالهواة حول العالم بنمط الاتصال (الصوتي والرقمي وشفرات مورس) ويتم تسجيل جميع الاتصالات المؤكدة في برامج خاصة بذلك، ثم يتم تبادل بطاقات تأكيد الاتصال مطبوع عليها صورة من تراث وآثار المملكة حيث يُسهم ذلك في إعطاء صور إيجابية حقيقية تجسد واقع ومكانة المملكة العربية السعودية وعمقها الجغرافي والإسلامي.