"عجلان" وإخوانه تستحوذ على مخطط عقاري بالرياض بـ800 مليون ريال

تبلغ مساحته 2 مليون متر مربع وسيضم قرابة 4 آلاف وحدة سكنية

أعلنت مجموعة عجلان وإخوانه عن صفقة عقارية كبيرة شهدتها مدينة الرياض، عبر استحواذها على مخطط عقاري يضم تسع قطع كبيرة بشرق الرياض، على طريق الرياض الدمام، وتقع على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون ريال.

وبينت الشركة أن هذا المخطط الجديد سيضم قرابة أربعة آلاف وحدة سكنية، وسوف يتم العمل على تطويره وفق أعلى المستويات العصرية، من خلال تجهيز وتهيئة شبكة المياه والصرف الصحي، والكهرباء والاتصالات وفق أفضل المواصفات الحديثة.

وأضافت أنه سيتم العمل على رصف وتشجير الشوارع الرئيسية وتنفيذ الحدائق العامة، مع الحرص على أن تكون جميع الخدمات والمرافق، وفق ما يتناسب مع متطلبات الحياة في عصرنا الراهن، ويراعي في الوقت نفسه توفير الاحتياجات البيئة، مع الاهتمام بالجوانب الترفيهية والصحية التي تراعى في هذا المخطط الحديث.