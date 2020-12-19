الإمارات تسجل 1,254 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء من الفيروس يبلغ 168,129

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1,254 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 192,404 حالات حتى الآن.



وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 634 حالة.



وكشفت الوزارة عن شفاء 823 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 168,129 حالة.