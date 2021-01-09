فلسطين: 855 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 26 وفاة و1,422 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 26 حالة وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1,422 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89,0%، فيما بلغت نسبة الإصابات

النشطة 10,0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.



وأشارت إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.