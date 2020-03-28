تزامنًا مع أزمة كورونا.. شاهد وفرة المواد الغذائية بمتاجر "العارضة"

متسوّقون عبّروا عن استحسانهم للتنظيم الذي شهدته منافذ البيع

حرصت المستودعات والمراكز التجارية ومحلات التموينات بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، على توفير جميع السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات كبيرة، وأصناف متعددة وجودة عالية وبأسعار مستقرة تناسب مختلف شرائح المجتمع، وسط إجراءات رقابية مشددة من قبل بلدية المحافظة وفرق وزارة التجارة؛ لضمان سلامة المواد المعروضة واستقرار الأسعار والتقيد بالنظافة داخل الأسواق.



وكشف أصحاب المراكز والمحالّ التجارية عن وفرة تامة لجميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون من المؤن والأصناف الغذائية، والعمل بشكل متواصل على تأمين السلع والمتطلبات والاحتياجات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار متاحة للجميع، إلى جانب تطبيق التعليمات.



من جهتهم عبر عدد من المتسوقين عن استحسانهم للتنظيم الذي شهدته مراكز بيع المواد الغذائية وتوفير المنتجات بأنواعها المختلفة، وسط متابعة الجهات المختصة للتأكد من ضبط الأسعار ووفرة المخزون، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع، وبذل الجهود لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة.



وقال رئيس بلدية العارضة سعيد جبران التليدي: إن فرق البلدية بمختلف تخصصاتها تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة على متابعة جميع المحلات التجارية، وكذلك المطاعم والبوفيهات والمخابز؛ لضمان سلامة المواد الغذئية، ويتم تتطبيق الغرامات على من يتهاون في النظافة وسلامة ما يقدم للمواطن من مواد غذائية أو مأكولات، وكذلك فرق المكافحة على الرش الميداني في الشوارع والطرق العامة وطرق القرى، للمكافحة من أجل الحفاظة على سلامة المواطن والمقيم بالعارضة.



وأضاف التليدي: لمن يرغب من المواطنين والمقيمين في تقديم بلاغ عن أي ملاحظة؛ يمكنه عن طريق منصة البلاغات ٩٤٠، ونحن في خدمتهم جميعًا.