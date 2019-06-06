هذه إسرائيل.. تعيين "مثلي الجنس" وزيرًا للعدل

نائب عن حزب الليكود وبقرار صادر من نتانياهو

عَيّن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس الأربعاء، النائب عن حزب الليكود "أمير أوهانا" الذي أقرّ بمثليته، وزيرًا للعدل.



وجاء في بيان رسمي أُعلن فيه عن تعيين أوهانا: أن "النائب أمير أوهانا محام على دراية كبيرة بالنظام القضائي" في إسرائيل.



وتقول وكالة فرانس برس: إن هذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يشغل فيها شخص يقرّ بمثليته الجنسية منصبًا وزاريًّا.

ووفق "سكاي نيوز" وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية: قد يكون أوهانا أبدى بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يمكن أن يحظر توجيه اتهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصب في صالح نتانياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد.



وكان المدعي العام أعلن، في فبراير، عزمه على توجيه اتهامات لنتانياهو بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، غير أن الأخير ينفي هذه الاتهامات.