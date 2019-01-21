تحت قبة "الشورى" اليوم .. جملة أسئلة تواجه وزير الصحة .. هنا أبرزها

بعضها يتعلق ببطالة أطباء الأسنان والتأمين الصحي والخصخصة

تناقش اللجنة الصحية بمجلس الشورى، بعد ظهر اليوم الإثنين، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ في جملة من الأسئلة، يدور معظمها حول خصخصة مستشفيات الوزارة، وواقع ومستقبل مراكز الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين، وأطباء الأسنان، والمستقبل الوظيفي والتقاعدي لمنسوبي الوزارة، في ظل التحول الجديد، وتعثُّر مشاريع الصحة، وتأخر الوزارة في تحقيق مبادرات الرؤية ومعوقات الاستثمار في القطاع الصحي ومستشفيات عالمية داخل السعودية.

يرافق الوزير وفد مكون من: فهد الجلاجل نائب الوزير للتخطيط والتطوير، والدكتور طريف الأعمى وكيل الوزارة للخدمات العلاجية، والدكتور هاني جخدار وكيل الوزارة للصحة العامة، وعبدالرحمن العيبان وكيل الوزارة للموارد البشرية، والدكتور خالد الشيباني وكيل الوزارة للتخطيط واقتصاديات الصحة، والمهندس عصام الجبير وكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية.

وأوضح الدكتور عبدالإله ساعاتي، رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى، لـ "سبق"، أن اللقاء يأتي في إطار دور المجلس التشريعي والرقابي وفق آلية التعاون بين "الشورى" والجهات الحكومية المبنية على الثقة والشفافية والمصارحة والإيجابية في سبيل تحقيق أهداف التطوير، وتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأضاف: "اللجنة الصحية بمجلس الشورى تعمل وفق قواعد العمل النظامية للاضطلاع بمهامها واختصاصاتها التشريعية والرقابية، ومن ذلك القيام بدراسات معمقة للتقرير السنوي لوزارة الصحة والجهات الصحية الحكومية الأخرى، وقبل ذلك وبعده استهداف كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن استلهاماً لحرص القيادة الرشيدة على مصلحة الوطن والمواطن، وتأكيد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، أن الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان في مقدمة الأولويات".

واستطرد: "حضور الوزير ومسؤولي الوزارة يجسد التعاون والحرص والمسؤولية من قِبلهم، وسوف تستمع اللجنة -بمشيئة الله تعالى- إلى أهداف وخطط وبرامج ومبادرات الوزارة من الوزير والمسؤولين بالوزارة، ثم يتاح المجال لأعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وملاحظاتهم".

وعلمت "سبق"، أن قضايا صحية مهمة سوف تطرحها اللجنة على وزير الصحة وقيادات الوزارة، منها: خصخصة مستشفيات الوزارة، والتأمين الصحي للمواطنين، وبطالة أطباء الأسنان، والمستقبل الوظيفي والتقاعدي لمنسوبي وزارة الصحة، وإمكانية تحويلهم إلى التشغيل الذاتي، وهل سيتم تحويلهم من الهيئة العامة للتقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات؟

وكذلك المعوقات والعقبات والبيروقراطية التي يواجهها القطاع الخاص والمستثمرون في القطاع الصحي التي يشكو منها بعض رجال الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع، ودور الوزارة في تنمية مساهمة القطاع الخاص في المجال الصحي، والدور المستقبلي لوزارة الصحة بين التشغيل والإشراف والتنظيم، وهل سيكون دورها فقط تنظيميّاً إشرافيّاً؟ وأين وصلت الوزارة في أمر إنشاء الشركة الحكومية الصحية القابضة والشركات الخمس التابعة لها؟ وتعثُّر مشاريع إنشاء المستشفيات، والدور المنتظر لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وهل ستتم خصخصتها هي الأخرى أم ستبقى تحت مسؤولية الوزارة؟ وكذلك مدى تحقيق الوزارة الأهداف المحددة لها في رؤية السعودية 2030 وفي برنامج التحول الوطني 2020.