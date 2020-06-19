اليابان تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799

سجلت وزارة الصحة اليابانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 937 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.