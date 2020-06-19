اليابان تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اليابانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 937 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.اليابان فيروس كورونا الجديد
ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799
سجلت وزارة الصحة اليابانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 937 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.