هذه الأطعمة تساعد في تجنب آلام الظهر.. نظامك الغذائي يحتاجها

متخصص: يمكنها تسريع الشفاء أو منع الألم من التطور في المقام الأول

من المعروف أن آلام الظهر هي حالة شائعة تؤثر على معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم؛ ولكن الجديد هو أنه يمكنك تقليل الإصابة بهذه الآلام ببساطة عن طريق بعض التغييرات في النظام الغذائي.

ويمكن أن يكون سبب آلام الظهر، النوم في وضعية خاطئة أو سيئة، أو حتى من خلال إصابة طفيفة. وفي معظم الحالات، لا يُعد ألم الظهر شيئًا يدعو للقلق، وسوف يتحسن من تلقاء نفسه في غضون أسابيع أو أشهر قليلة.

ولكن بحسب "روسيا اليوم"، يمكنك تسريع الشفاء أو حتى منع ألم الظهر من التطور في المقام الأول؛ من خلال إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي.

فإضافة البطاطا الحلوة إلى النظام الغذائي هي واحدة من أسهل الطرق للحماية من آلام الظهر، فهي غذاء مثالي لمرضى آلام الظهر؛ لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات؛ وفقًا لجراح العظام الدكتور برانكو بربا.

وقال "بربا": إن الالتهاب سبب رئيسي لآلام الظهر، وهو السبب في انخفاض آلام الظهر لدى العديد من المرضى.

وقد يساعد اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات في تخفيف الألم. وتحتوي البطاطا الحلوة على عدد من العناصر الغذائية التي تحمي من الالتهاب، ويجب أن تشكل بذلك جزءًا من خطة نظامك الغذائي.

وأضاف بربا: "يمكن أن تساعدك البطاطا الحلوة على تقليل الالتهاب". ويعتبرها البعض "طعامًا فائقا"؛ مما يعني أنها غنية بالعناصر الغذائية، ويمكن أن تكون أفضل خيار يمكن تناوله في العشاء لتجنب آلام الظهر.

بجانب البطاطا الحلوة يمكن أيضًا تقليل خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر عن طريق شرب الشاي الأخضر بانتظام؛ كونه يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة أكثر من كوب الشاي الأسود العادي.

وتعمل مضادات الأكسدة هذه على حماية الجسم من الأمراض الضارة؛ بينما تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب.

ويعتقد أن الشاي الأخضر يعزز خطط النظام الغذائي لفقدان الوزن. وقد يساهم هذا في الحماية من آلام الظهر، إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن، لأن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بألم الظهر هم الذين يعانون من زيادة الوزن.