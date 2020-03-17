"مدني بحرة" يسيطر على حريق بمستودع دون إصابات

فريق التحقيق باشر عمله لمعرفة الأسباب وتحديد الملابسات

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة اليوم على حادث حريق في مستودع ببحرة القديمة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا عند الساعة （17：51)عن تصاعد ألسنة اللهب من مستودع.

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.

حيث اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع بالدور الثاني للتخزين المؤقت لبقايا خطوط الإنتاج من الألمنيوم وتبلغ مساحة المستودع 20×80م اقتصر الحريق على جزء تقدر أبعاده بـ 20×40م.

وأضاف تم إخماده والقيام بعمليات التبريد، مشيرًا إلى أن فريق التحقيق باشر عمله بالموقع ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد.