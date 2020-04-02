مكة.. أهالي مخطط ولي العهد 3 يعانون من الكثبان الرملية

قالوا: نجد صعوبة في التنقل وبعض الطرق تعلق بها المركبات

يعاني أهالي مخطط ولي العهد 3 من تواجد الكثبان الرملية في شوارعهم وعدم وجود زفلتة لعدد منها والتي بعض شوارعها تحتاج للدفع الرباعي لتمر من بين الكثبان الرماية.





وقالوا في شكواهم لـ"سبق": نجد صعوبة كبيرة في وصول وايتات الماء إلى منازلنا في بعض الشوارع بسبب الرمال، والتي يحجم بعض أصحاب وايتات الماء من الوصول إلينا بسبب الرمال وتعلق مركباتهم فيها.

وتابعوا: معاناتنا متعددة من حيث شبكة الاتصالات والمياه والكثبان الرملية ونناشد من بيده القرار إرسال معدات لإزالة الرمال وتعبيد الطريق ليسهل حركة المركبات.