"التجارة" تضبط 3 منشآت تبيع مجوهرات غير مرخصة ويديرها وافدون بجدة

ضبطت مشغولات وأموالاً وتم تحويلها للنيابة العامة لتطبيق العقوبات بحقها

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار ثلاث منشآت غير مرخصة لبيع المجوهرات، يديرها وافدون، مع وجود شبهة تستر تجاري بمدينة جدة .

‏وذكر حساب محافظة جدة على تويتر أنه تم ضبط مشغولات وأموال وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها ‫إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات بذلك.