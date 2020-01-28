حصاد ٢٠١٩.. مركز الملك سلمان للترميم يحقّق ٣ أسبقيات في تاريخه

ضمن سلسلة الإنجازات والنجاحات المحلية والدولية.. تعرف عليها

حقّقَ مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية أحد مراكز التميّز العلمي التابع لـ"دارة الملك عبدالعزيز" ثلاث أسبقيات تحقّقت له في عام ٢٠١٩م، أضِيفت ضمن سلسلة الإنجازات والنجاحات المحلية والدولية التي حصدها.

وتنوّعت "الإنجازات"، بحسب ما ذكره المركز في تقريره السنوي للعام الماضي، ما بين حصوله على أول شهادة عالمية للجودة بتاريخه، وتركيبه أول معمل ترميم لجهة حكومية، وأخيراً بتقديمه أول دورة متخصصة للنساء في المملكة.

ورصد المركز أهم الإنجازات والنجاحات التي تحقّقت له بالعام الماضي، بدءاً من تسليمه الدفعة الثانية من مخطوطات مكتبة الحرم المكي لرئاسة الحرمين الشريفين. وتوقيعه اتفاقية عمل مع وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وشارك المركز في شهر يناير من العام الماضي بمؤتمر الأرشيف العربي وتطلعاته بالقاهرة. كما زاره في الشهر التالي وفد من وزارة النقل؛ بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين.

وزارت المركز نائبة رئيس الأرشيف الأمريكي، حيث أبدت إعجابها بما شاهدت من طرق المحافظة على المواد التاريخية. كما قام المركز بفحص مكتبة الشيخ عبدالله بن حميد ميدانياً.

وأشاد وفدٌ من "رئاسة أمن الدولة" بعمل المركز وما يقدّمه من خدمات؛ أثناء زيارتهم لمختبراته. كما قام في شهر أغسطس بتعقيم قسم العناية بالتراث بالمنطقة الشرقية التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقام المركز في سبتمبر بتدريب أول دفعة من منسوبي وكالة الأحوال المدنية. إضافةً لافتتاح أول معمل للترميم لوكالة الأحوال المدنية بالرياض، بإشراف من مركز الترميم، في شهر "أكتوبر".

وحصل المركز في شهر أكتوبر على شهادة الأيزو 9001 للجودة، من شركة "إنترتك" العربية المحدودة، بعد أن أكمل كل الاشتراطات الإدارية والتجهيزية الفنية المطلوبة. كما أقام في الشهر نفسه أول دورة نسائية متخصصة في مجال الترميم.

وقام المركز في شهر أكتوبر بالفحص الميداني لمكتبة مسجد الصحابي عبدالله بن عباس –رضي الله عنه- بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية. كما حظي في الشهر التالي بزيارة الشيخ الدكتور خالد بن خليفة من البحرين، وعبّر عن سعادته وإعجابه بما شاهد من نجاحات وإنجازات.

وأشاد وفد "الخطوط السعودية" بما يبذل من جهود، وانطلق تعقيم المكتبات الوقفية بالمدينة المنورة بدءاً بمكتبة البساطي. وتم تدريب الدفعة الثانية من منسوبي ومنسوبات وكالة الأحوال المدنية.