"الحج" تعلن خططها لموسم العمرة لضمان جودة خدمات ضيوف الرحمن

تتضمّن تفعيل التأشيرات الجديدة وتوحيد الرسوم وإطلاق منصة حجز مركزية

كشفت وزارة الحج والعمرة عن خططها التنفيذية والتشغيلية لموسم عمرة ١٤٤١هـ، وذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى ومعرض العمرة الذي أُطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وفي هذا السياق أكد وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز بن عبدالرحيم وزان، أن استراتيجية الوزارة للعمرة ١٤٤١هـ تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتهدف إلى المساهمة في استقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين بنسبة ١٨٪؜ عن العام الماضي، وتحفيز القطاع وشركات العمرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة رحلة العمرة وتحسين جودة الخدمات، وتحسين تجربة المعتمرين وإثرائها وفق مستهدفات رؤية المملكة.

وأضاف الدكتور وزان أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى التنوع في دول المعتمرين ومتابعة أثر التشريعات على التحول في تحسين الخدمات.

ونوه وزان إلى أن الوزارة اعتمدت استراتيجية واضحة المعالم في تحقيق أهدافها تماشيًا مع الرؤية التي تهدف إلى استقبال ٣٠ مليون معتمر في 2030، وذلك من خلال عدد من الأهداف الإجرائية التي تتضمن الانتهاء من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل التأشيرات الجديدة وتوحيد الرسوم، بالإضافة إلى إطلاق منصة الحجز المركزية وحثّ شركات العمرة على المشاركة في ندوات ومعارض العمرة في الدول المستهدفة، وإقامة ندوات ومعارض مصاحبة عبر شركاء النجاح في الدول المستهدفة.

وحول المستجدات التي تبنتها وكالة الوزارة لشؤون العمرة لتحقيق أهداف الوزارة: تتلخص في إنشاء محرك الحجز المركزي، وأتمتة إجراءات خدمات المعتمرين، وإعادة صياغة وتحديث المخالفات التشغيلية ونظام رصد المخالفات الآلي، بالإضافة إلى تفعيل برنامج الاستعداد المسبق على المنافذ البحرية والبرية والجوية، وتأهيل واعتماد مساكن المعتمرين من قبل الوزارة.

ونوه الوزان إلى تطوير نظام جديد يقوم على تقييم شركات ومؤسسات العمرة لهدف ضمان جودة عالية في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.