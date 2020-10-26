الهلال يعلن عن بيع عقد أحمد أشرف .. ويودع نواف العابد والحافظ

أعلن نادي الهلال إتمام إجراءات بيع عقد اللاعب "أحمد أشرف" لنادي الفيصلي وذلك قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية للعام الجاري مساء أمس الأحد.

من جانب آخر أعلن نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن عودة أحمد أشرف بعد شراء عقده من الهلال بشكل رسمي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى أن إدارة نادي الفيصلي قد اتفقت مع أحمد أشرف على التوقيع معه لمدة ثلاثة أعوام مع أفضلية التجديد لعام رابع.

كما أقامت إدارة نادي الهلال قبل مران الأمس حفلاً وداعيًا للثلاثي "عبد الله الحافظ، نواف العابد وأحمد أشرف" .

ميدانيًا أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال أمس الأحد مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة نظيره فريق "أبها"، غدًا الثلاثاء، ضمن الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، شرح خلالها المدير الفني "رازفان لوشيسكو" عددًا من الجمل الفنية على كامل الملعب، قبل أن يختتم "رازفان" المران بمناورة على جزء من الملعب شارك بها "سلمان الفرج".



فيما واصل الثنائي "مدالله العليان وناصر الدوسري" برنامجيهما التأهيليين.



