"الصحة": تسجيل 346 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 368 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 376723 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 368 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 367691 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6483 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2549 والحالات الحرجة 477 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442 03:45 PM

"الصحة": تسجيل 346 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 368 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 376723 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 368 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 367691 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6483 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2549 والحالات الحرجة 477 حالة.

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