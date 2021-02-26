"الصحة": تسجيل 346 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 368 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 376723 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 368 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 367691 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6483 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2549 والحالات الحرجة 477 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 376723 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 368 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 367691 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6483 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2549 والحالات الحرجة 477 حالة.