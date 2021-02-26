"الصحة": تسجيل 346 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 368 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 376723 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 368 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 367691 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6483 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2549 والحالات الحرجة 477 حالة.