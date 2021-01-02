"صابر المدني" مديرًا تنفيذيًا لتطوير الأعمال بالتجمع الصحي في مكة المكرمة

أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس قرارًا يقضي بتكليف الدكتور صابر بن محمد شاكر المدني، استشاري المناعة مديرًا تنفيذيًا لتطوير الأعمال بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، حيث يتطلع للاستفادة من خبراته في جميع الإدارات التي سبق أن ترأسها في صحة منطقة مكة المكرمة، حيث يعتبر أحد الكفاءات الطبية المتميزة في المنطقة.