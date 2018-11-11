"تقنية مكة" تكرم 34 متدرباً متفوقاً للفصل التدريبي الأول من العام الحالي

كرم اليوم عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة سعادة الدكتور عبدالله بن علي الأعرج المتدربين المتفوقين للفصل التدريبي الأول للعام 1439هـ/1440، وقد أقيم حفل التكريم على مسرح الكلية بحضور السادة وكلاء الكلية المحترمين والسادة رؤساء الأقسام التدريبة الأفاضل والسادة مدراء الإدارات بالكلية المحترمين وكوكبة مميزة من الإخوة الإعلاميين ومجموعة كبيرة من آباء متدربي الكلية.

وأوضح الأعرج قائلاً: إن هذه المناسبة تأتي تقديراً لأبنائنا المتدربين الذين بذلوا جهدهم وأوقاتهم لرفع مستوياتهم العلمية، وجاء التكريم استحقاقاً للمتدربين المتفوقين وحثاً لباقي زملائهم المتدربين.

وشكر الأعرج وكالة شؤون المتدربين، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد على حسن الترتيب والتنظيم لهذه المناسبة والشكر موصول لإدارة العلاقات العامة والإعلام على نقل هذا التكريم للمجتمع الخارجي.

بدوره أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد خالد المطرفي قائلاً: هذا التكريم ما هو إلا ثمرة يحصدها كل متفوق سعى من أجل رفع مستواه العلمي والتدريبي وحصولهم على معدلات تدريبية كاملة.

كما أشار المطرفي إلى أن عدد المتفوقين المكرمين بلغ 34 متدرباً من أصل خمسة أقسام تدريبية تضم عشرة تخصصات .